Hyundai tiimipealik on Mehhiko eel enesekindel: sihime oma esimest võitu

«Kõigil kolmel sõitjal on Mehhiko rallilt kogemusi ja kuidas see kuumus ja kõrgus mõjub nii neile kui ka autodele. Sel aastal on natuke teine väljakutse, sest see on esimene kord, kui seal võisteldakse hübriidiga, nii et meil on võimalus oma seadistusega saada konkurentsieelis,» jätkas Abiteboul.