Tänak: ma pole kindel, et olen vihma välja võlumiseks piisavalt hea tantsija

«Testisõitudel oli väga oluline avastada võimalikult palju, kuna tegemist oli minu esimeste kilomeetritega Puma Rally1 autoga kruusateedel. Enamik rallisid kalendris sõidetakse just kruusal ning seetõttu otsustasime teha kahepäevase testisõidu Hispaanias. Meeskond töötab innukalt, et üha edasi areneda, ent täpsema pildi saamiseks tuleb esmalt üks kruusaralli ära sõita,» lausus Tänak pressiteate vahendusel.

«Mehhiko rallil on peamiseks väljakutseks keskmäestiku ja kõrge õhutemperatuuri koosmõju. Merepinnast oluliselt kõrgemal on autol jõudu vähem ning see muudab masina käitumist. Mehhiko teed on tegelikult lõbusad ja vahelduvad. On tehnilisi lõike, kus tundub, et sõidame terve igaviku ja samas ka hüpetega kiiremaid osasid.