Agressorriikide vehklejad lubati suure poolehoiuga tagasi rahvusvahelisele areenile

Antud otsus jõustub 2023. aasta aprilli teises pooles ning see tähendab, et Venemaa ja Valgevene sportlastel lubatakse osaleda juulis Milanos toimuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel. See, kas agressorriigi sportlastel lubatakse võistelda enda lipu all, sõltub Rahvusvahelise Olümpiakomitee nõuannetest.