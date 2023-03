Kläbo pistab selle hooajaga tasku rahasumma, millest paljud konkurendid undki ei näe

Murdmaasuusatamine on põhjamaades küll väga populaarne, ent tiheda konkurentsi tõttu ei suuda paljud magusate auhinnarahadeni jõuda. Üks nendest, kes murdmaasuusatamisega tõelist varandust kokku lükkamas, on 26-aastane Kläbo.

Norra väljaande VG andmetel teenib Kläbo ainuüksi selle hooaja eest 1,95 miljonit eurot, mis on suurim teenistus, mida ta karjääri jooksul teeninud. Enamus sellest tuleb erinevate sponsorlepingute tulemusena. Norralase suurim toetaja on kütusemüüja Uno-X, kes annab Kläbole hooaja eest 440 000 eurot. Murdmaasuusatamise MK-sarjas on Kläbo tänavu teeninud juba 250 000 eurot.