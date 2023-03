BLOGI JA GALERII ⟩ Pikalt kõrges mängus olnud Ilves leppis seitsmenda kohaga

Proovivoor on kahevõistluses väga oluline. Lisaks sellele, et korralik hüpe parandab enesekindlust, siis PCR-võistlus on vajalik, sest kui mingil põhjusel ei saa suusahüpete võistlusvooru pidada, pannakse murdmaasõiduks stardirivi paika just PCR-võistluse põhjal.