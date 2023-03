Legendaarsest võistlusest jääb eemale lõviosa MK-sarja paremikust

Täna sõidetaval Holmenkolleni 50 km vabatehnika ühisstardist sõidus on stardinimekirjas vaid 39 meest, neist kümme mahuvad käimasoleva MK-hooaja 30 parema sekka. MK-sarja kolmas mees, itaallane Federico Pellegrino on üks staaridest, kes pika ajalooga võistlusest eemale jääb.

Holmenkolleni võistluse favoriidid on muidugi norralased. Ning kuigi stardirivi on hõre, siis võõrustajariigil pole koondise kokkusaamisega probleemi. Nn kuuma gruppi ehk 15 MK-sarja parema sekka mahub üheksa norralast. Kokku on Norra sportlasi stardis 12.

Rahvusvahelise suusaliidul (FIS) on pealtnäha jabura graafikuga MK-sarja kalendri jaoks põhjendus olemas. Võistlusjuht Michal Lamplot’ sõnul on sel nädalal Oslos toimumas ka suusahüpete ja kahevõistlejate MK-etapp ning kolme taliala MK-etapp ühel ajal samas kohas on põhjendatud. Järgmisel nädalal toimub samas kohas laskesuusatamise MK-etapp. Lamplot möönab, et edaspidi tahetakse võistlusi paremini ajastada.