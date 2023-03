Eestlannast maailmameister treenis USAs koos meeste tippudega

«Me otsustasime oma hooaega vee peal alustada USA-s mitmel praktilistel põhjusel - kuid suurim pluss on, et siin on soe, meil on olemas sõiduvahendid ja treeningpartneritest puudust ei tule. Näiteks on kohal möödunud aasta prantslasest meeste maailmakarikasarja võitja ja paljud USA tõusvad tähed. Lisaks saame me siin testida erinevaid võistlusmasinate keresid ja leida uusi ideid enda võistlusmasinatele Euroopas,» selgitas Üpraus.