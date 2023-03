Laskesuusataja tegi 20 järjestikust möödalasku

Et tegu on unikaalse juhtumiga, tõestab ka fakt, et samuti kehva laskmise teinud rumeenlanna Eszter Becze suutis maha saada vähemalt kolm märki. Suusarajal oli Flores Herrmann samuti tagumiste hulgas, ta edestas kõige aeglasemini suusatanud kaasmaalannale Estefania Fuentes Mirandat minutiga. Kehva laskmise tõttu kaotas ta üldarvestuses Fuentes Mirandale ligi kümme minutit.