Soome suusataja jõudis miljonäride klubisse

Niskanen registreeris sel nädalal omaanimelise ettevõtte majandusaruanded ning paberitest selgus, et vähemalt ühe nurga alt on 34-aastane soomlanna liitunud miljonäride klubiga. Ettevõtte rahalised vahendid ületasid mullu miljoni euro piiri. Kui täpne olla, siis Niskaneni firmal oli novembri lõpus raha 1 000 734 eurot ja 92 senti, kirjutas Iltalehti.

Tihtilugu koguvadki tippsportlased enda aktiivse karjääri ajal rahalisi vahendeid ettevõtte kontole, et neid siis hiljem näiteks dividendidena välja võtta. Kauppalehti kirjutas jaanuaris, et Soome saab dividende välja võtta ahvatleva maksumääraga, kuid selle tarbeks tuleb elada päris kokkuhoidlikult.

«Dividendid on kuni 150 000 euro ulatuses madalalt maksustatud. Praktikas on maks vaid 7,5 protsenti. Nõue on aga, et dividend ei ületaks kaheksat protsenti ettevõtte netovarast ehk omakapitalist,» selgitas analüütik Ari Rajala Kauppalehtile.