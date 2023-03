Tagasilöök Ukrainale: Hispaania ja Portugal viskavad sõjas kannatava riigi oma MMi taotlusest välja

Nimelt teatasid Hispaania ja Portugal mõne aasta eest soovist kandideerida koos 2030. aasta jalgpalli MMi korraldajaks. Eelmisel aastal oktoobris teatati soovist võtta kampa Ukraina, seda kolmikut toetas Euroopa jalgpalliliit (UEFA). Nüüd hakatakse sõjas kannatavat riiki kõrvale jätma. Pärast Venemaa kuude kaupa kestnud massiivseid raketirünnakuid kaheldakse, et Ukraina suudaks seitsme aastaga end MMi võõrustamiseks vajalikul määral üles ehitada.

Portaali The Athletic teatel soovivad Hispaania ja Portugal vahetada Ukraina välja Maroko vastu. Strateegilises mõttes on tegemist hea ajastusega, sest eelmise aasta lõpus Kataris peetud MMil jõudis Maroko poolfinaali. Ühelt poolt on Marokos jalgpallibuum, teisalt võib Aafrika kaasamine olla taktikaliselt kasulik käik, sest vastu võib tulla suisa kolme maailmajao ühisavaldus – Saudi Araabia soovib panna kokku «koalitsiooni» Egiptuse ja Kreekaga.