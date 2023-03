Pole Bö vendasid, pole probleemi! Norra teenis ühisstardis ikkagi kaksikvõidu

Viimase poodiumikoha teenis alles 26. stardinumbriga võistlust alustanud Eric Perrot. 21-aastane prantslane tegi lasketiirudes ainult ühe eksimuse ning pidas kõva duelli Dalega, ent sel korral tuli rahulduda kolmanda positsiooniga. Arvestades seda, et ta hoiab MK-sarja kokkuvõttes alles 34. kohta, siis on see väga kõva sõna.