Eesti koondis lubas Iisraelil võõrsil revanši võtta

Resultatiivseim skooritegija oli Mait Patrail, kes sai kirja kuus tabamust kuuest viskest. Viis väravat viskas Henri Sillaste. «Mis valesti läks – me oleks pidanud rohkem sisse viskama. Esimene poolaeg minu arust öeldi meile, et 10 korda panime pihta ja ütleme, et sellised 100%-lised olukorrad… siis ei saagi mängu võita. Võitlesime ilusti tagasi, alustasime jällegi väga hästi, aga vastased tegid mängu ära,» kommenteeris Mait Patrail kohtumist. «[Rahul – toim] ei ole, sest vastasmeeskond viskas võõrsil rohkem väravaid, seega me oleme alagrupis viimasel kohal hetkel. Kahju. Ei suutnud kaitses ka lõpuks pidama saada. Oleks vähe targemini pidanud mängima. Seitse-kuus toimis lõpus, aga liiga palju praaki.»