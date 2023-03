Jalgpallimaailmas kerkib suurjõud, mis ei väsi üllatamast

Kui tänapäeval mõnes tippliigas ühtäkki üks klubi võimutsema asub, siis eelnevad tihtilugu sellele mitmed üleminekud, kus loobitakse lauale miljoneid eurosid. Napoli on valinud täiesti teise teekonna, kuna omanike taskud pole lõputult raha täis. Nad loobusid mitme kogenud mängumehe lepingute pikendamisest, et suunata tähelepanu noorematele jalgpalluritele, kes suudaksid uut taktikalist plaani rakendada. Seejuures on Napoli üks vähestest tippklubidest, kes viimase 12 kuu üleminekute juures kasumit teenis.