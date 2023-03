JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank tegi Pärnuga sotid selgeks ja edenes Eesti meistrivõistlustel finaali

Kui seeria eelmine vaatus oli äärmiselt tasavägine ja leidis lõpplahenduse alles viiendas geimis, siis täna vajutasid Alar Rikbergi hoolealused gaasi põhja juba avageimis ning kihutasid kindlalt lõpuni välja.

Võitjate resultatiivseimaks kerkis 19 punktiga (+15) Matej Šmidl, Timo Lõhmus lisas 11 (+9) ja Tamur Viidalepp 9 silma (+8) silma. Tartu meeskonna vastuvõtt oli 48% ja rünnakuid lahendati 53-protsendiliselt, blokist saadi 8 punkti (4 sulustamist sai kirja Šmidl) ja servil löödi 6 ässa ja eksiti 3 servil.

Ilma Hindrek Pulga ja Jörgen Vanamõisata mänginud Pärnu poolel kogus Tony Tammiksaar 10 punkti (+0), 8 punkti (+5) lisas Luiz Henrique Damas. Pärnu vastuvõtt oli 50%, rünnak aga 35%, blokiga teeniti vaid 2 punkti ja serviga samuti 2 (10 viga).

Teises poolfinaalpaaris juhib Selver/TalTech seeriat samuti 2:0, kolmas kohtumine Võru Barrusega toimub 16. märtsil kell 19.00 TalTechi kodusaalis.

Enne mängu:

Kolme võiduni peetavas poolfinaalseerias on senised kohtumised läinud Tartule 3:1 ja 3:2. Ehkki Pärnul on selg vastu seina, on nad suurfavoriidile osutanud väga visa vastupanu.

Kumbki võistkond pole seerias saanud kasutada täiskoosseisu. Näiteks jäi Tartul teisest kohtumisest eemale haigusega hädas olev põhisidemängija Markkus Keel, avakohtumises tegutses Pärnu Hindrek Pulga ja Kaur Erik Kaisita.

«Kui hooaja alguses oli Eestis kolm sarnasel tasemel klubi, siis nüüd on Pärnu samuti taset tõstnud, lisandunud on Hindrek Pulk ja noored on kvaliteeti tõstnud,» tunnustas Tartu peatreener Alar Rikberg vastaseid.

«Minu koosseis on praegu jätkuvalt veidi õhuke, aga tubli. Vangerdamisruumi väga palju pole. Ilusat võrkpalli või eraldi geimivõite ma play-off'is taga ei aja, loeb vaid võit. Tempo on karm ja laveerime mängude ning puhkamise rütmis,» lisas juhendaja, kes ilmselt ei saa jätkuvalt kasutada Keelt. Tartu ei saa kasutada ka koduväljaku eelist, sest kohtumine peetakse olude sunnil A Le Coqi spordihoones, ent Rikbergi sõnul see midagi ei määra. «See saal on sarnane Pärnu saalile ja mingeid puudusi seal pole, seega mängu tulemust see ei mõjuta.»