Kohutavalt hooaega alustanud Ferraris kubiseb draamadest

Itaalia meedia teatel on Ferrari kodubaasis Maranellos õhkkond väga pingeline. Alles mõned kuud tagasi pealikuks tõusnud Frederic Vasseur on sattunud pingete keskmesse ning väljaande Express teatel pole prantslasel isegi piisavalt sõnaõigust olukorra lahendamisel.

Esiteks vihastas Vasseur välja Ferrari töötajad, kui ta saabus Bahreinis toimunud testisõitudele koos pikaaegse sõbra Toto Wolffiga. Viimane on teatavasti Mercedese pealik. Väljaande Corriere della Sera teatel on samas ka Vasseur pettunud Ferraris, kuna tema soovis meeskonda tuua uusi sponsoreid, ent see idee maeti kiiresti maha.