Nõlvak ja Tiisaar krooniti Miamis rannavolle kuningateks

Nõlvak ja Tiisaar on King of the Courti sarjas edukad olnud varemgi, eelmisel aastal saadi Euroopa finaaletapil kolmas koht.

Mis on King of the Court?

Portaal Võrkpall24.ee on King of The Court mängu vollesõprade jaoks lahti selgitanud järgnevalt: «Eesti vollesõpradele on see tuttav ehk Paradiisi mängu nime all. Põhijoontes on tegu mänguga, kus on võimalik punkte koguda vaid nn kuningapoolelt (paradiisist) edukalt side-out'i (vastuvõtu järel rünnaku lahendamine) mängides. Kui pallivahetuse peaks võitma nn väljakutsuja-pool, siis ei saada punkti, vaid õigus liikuda kuningapoolele.»