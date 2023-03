Ukraina tipptennisist keeldus paanikahoo tõttu mängust agressorriigi esindajaga

Ametlikult kanti protokolli lakooniliselt «isiklikud põhjused.» Hiljem selgitas Tšurenko aga kodumaa meediale, et teda jahmatas tennisejuhtide suhtumine.

«Minu loobumise põhjus oli paanikahoog. Kirja pandi «isiklikud põhjused», aga tegelikult oli mul raske hingata, võiks isegi öelda, et olin hüsteerias,» selgitas 33-aastane tennisist.

«Vestlesin mõni päev tagasi WTA tegevdirektori Steve Simoniga. Olin kuuldust šokeeritud. Ta ütles mulle, et tema isiklikult [Ukraina] sõda ei toeta, aga kui Venemaa ja Valgevene mängijad seda teevad, siis neil on õigus omale arvamusele ja ma ei peaks laskma end sellel häirida. Samas märkis ta, et kui tema kodus midagi sellist juhtuks, oleks ta hirmul.»