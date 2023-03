Eesti biatlonipere vihastas susserdava suusaliidu peale: loome kriteeriumid, millest kinni ei pea

Ermits lisas, et kuna suusaliit pani koondise kokku pingerea alusel, peaks tema olema pundis tugev keskmik. «Nõutuks teeb ka see, et peatreener mulle otsust edastades andis mõista, et olen siiski endine laskesuusataja ning pole ennast murdmaasuusatajana nimetanud,» tõi Ermits välja veel ühe kummalise nüansi.