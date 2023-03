Teppan tegi Ränkeli suunas terava torke

Endine tippsuusataja Anti Saarepuu ootab oma poja Toni Andree starti suure elevusega. Haanjas suusakeskust vedav mees leiab, et tippspordi unistusega Eesti noortele suusatajale on see elamus kogu eluks.

«Väga vinge, et MK-etapp Eestis jälle toimub ning see on toodud inimestele sisuliselt Tallinna kesklinna koju kätte. Kuna korraldajamaa saab välja panna rohkem osalejaid, siis peabki seda võimalust just Eesti murdmaasuusatamise uuele generatsioonile pakkuma. Jah, maailma tippudest jäävad nad kaugele, aga oma poja näitel võin öelda, et Toni Andree võtab seda kui võimalust testida, kus on tema piir ja tase täna ning kuhu on vaja jõuda. Selles suhtes on see noortele kindlasti tähtis ja mõjub innustavalt,» ütles Saarepuu.

Tippspordi unistusega Toni Andree Saarepuu on võtnud eesmärgiks isa tulemuste üle tegemise. «See tähendab olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste finaali jõudmist,» täpsustab Anti Saarepuu. «Samas on poeg öelnud, et kui ta meeste klassi jõudes näeb, et need tulemused on temast valgusaastate kaugusel, siis valib ta spordi asemel kooli. Hetkel on sihid seatud kõrgele ja eks siis näis, mis pilt meile nelja aasta pärast avaneb.»