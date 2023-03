Vormeliboss Schumacherist: surnud hobust pole võimalik elustada

Steiner on saanud kriitikat seetõttu, kuidas kohtles 23-aastast Schumacherit, kes on seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg. Nüüd õigustas Steiner oma otsust.

«Ma lihtsalt istusin temaga maha ja seletasin, et meil on vaja tiim viia edasi kogenuma sõitjaga. See on osa tööst. Seda ei ole tore teha. Ma ei naudi seda, aga selle osas tuleb lihtsalt professionaalne olla,» Rääkis ta inews.co.uk-le.

«Schumacheriga tegelemine ei ole nii kerge, nagu te võite ette kujutada. Ta käitus selles osas täiskasvanulikult. Ta ei olnud õnnelik. Ma ütleks, et ta nägi, et kiri oli seinal. Ta on tark poiss, tal oli kaks aastat. Me ei jõudnud sinna, kuhu tahtsime ja pidime muudatusi tegema. Surnud hobust pole võimalik elustada,» jätkas ta.