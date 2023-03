Tenniseliidu juht: eeldatavalt nõutaks ka meilt Venemaa ja Valgevene tennisistide võistlema lubamist

«WTA poolt oli pakkumises kolmeaastane leping, aga praeguses olukorras on väga keeruline leida sponsoreid, kes nii pika perspektiiviga toetust jagaksid ning seda ilma riigipoolse panuse kindluseta. Takistuseks on ka aspekt, et WTA nõue on turniiridele lubada võistlema Venemaa ja Valgevene sportlased, mis aga ei sobi kokku meie põhimõtetega,» ütles Hint pressiteates.