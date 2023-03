Jalgpalli MM-tiitli jahtimine muutus veelgi keerulisemaks

Mitmed väljaanded teatavad, et 2026. aastal USAs, Mehhikos ja Kanadas peetavatel maailmameistrivõistlustel peetakse koguni 104 kohtumist. Algselt plaaniti järgmisel MMil pidada 80 lahingut. See tähendab, et võrreldes mulluse MMiga toimub 40 kohtumist enam.