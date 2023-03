Järgmine laskesuusalegend otsustas tipus olles karjäärile joone alla tõmmata

«Oslo. See on paik, kus osalesin esimest korda maailmameistrivõistlustel. Toona murdmaasuusatajana ja relvata. Viis aastat hiljem otsustasin spordiala vahetada ja laskesuusatamisele keskenduda. Just siin suusatamisemekas, Holmenkollenis,» alustas Herrmann-Wick emotsionaalset teadaannet sotsiaalmeedias.

«Mul on olnud privileeg teha tööd erialal, mida pean enda kireks. Tänu sellele on minu elus väga palju sõpru ja olen kohanud vapustavaid inimesi. Olen väga tänulik kõikidele, kes on mulle toeks olnud ja minusse uskunud. Teieta poleks see karjäär võimalik olnud.