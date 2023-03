Rally Estonia ulatas Tallinna murdmaasuusatamise MK-etapile abikäe

«Ilmselt saan rääkida nii mõnegi spordikorraldaja nimel, et teeme seda kõike Eesti eest. Usun, et ka väga paljudele spordi- ja kultuuriürituste korraldajatele ja külastajatele on eestlus ja omariiklus tähtsal kohal. Kui teha sündmuste külastajate seas mõni uuring, siis ilmselt on väga palju n-ö ristkülastajaid ehk neid, kes käivad vaatamas nii tippsuusatamist, rallit kui tennist.»

Kui murdmaasuusatamise MK-etappi panustab ligi 200 vabatahtlikku, siis Rally Estonia heaks töötab tipphetkedel üle 3100 inimese, kellest samuti pea 200 inimest on abis vabatahtlikena. «Ralli toimumise nädal on meie jaoks ka mõnes mõttes nagu omaette laulupidu, ainult, et väga palju proove pole võimalik teha. Kui lähe antakse, peab laul kõlama.»

Sprindiformaadis tippsuusatajatega võistluse Tallinna lauluväljakule toomist peab Urmo Aava heaks ideeks. «Ainuõige otsus! Tulebki otsida puutepunkte ja tulla inimestele võimalikult lähedale. See teeb kogu sündmuse atraktiivsemaks, annab korraldajale rohkem võimalusi ning pikas perspektiivis toob ala juurde ka rohkem fänne. Küll lõpuks jõuavad inimesed ka metsa suusatama.»