Latvala kiitis tugevat Tänakut

Tänaku hea hoo teeb seda muljetavaldavamaks asjaolu, et M-Spordil pole selliseid rahalisi vahendeid, nagu on tehasetiimidena tegutsevatel Hyundail ja Toyotal. Latvala jaoks pole see üllatus.

«Ma teadsin, et Ott on tugev. Asfaldil ei olnud ta kiirematega samas klassis, aga Rootsis oli ta koheselt tugev. Ott tahab MM-tiitli nimel sõita ja tuleb olla valmis, et ta on kõva vastane,» sõnas Latvala Ilta-Sanomatile antud intervjuus.