Toyota rallitiimil on ambitsioonikas plaan, mis võiks anda konkurentide ees eelise

«Toyota on reserveerinud Kuohus maa-ala, kuhu me mõtleme ehitada oma testiteed. Seal on metsateedest selline põhi, kuhu saaks oma testiteed ehitada,» avaldas Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala Rallit.fi-le antud intervjuus.

See oleks tiimile mitmes mõttes kasulik, sest siis saaksid nad praegusest veelgi vabamalt testida. Eriti oluliseks muutus oma testiala ehitus siis, kui Hyundai kolis oma ametliku testiala samuti Kesk-Soome, täpsemalt Jämsasse. Tänavusest on meeskondadel kastuada ka vähem testipäevi kui varem.

«Meil on isegi praegu hea koht, aga sellel on oma piirangud. Kõik teeb tuleb alati sulgeda ja ülejäänud liiklusega peab arvestama. Teedehooldusega tuleb samuti tegeleda, mis tähendab, et testimist peab kohati piirama. Kui sul on oma testiala, siis saad seda kasutada alati, kui soovid,» seletas Latvala.