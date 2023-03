OLÜMPIARAADIO ⟩ Mait Patrail – 12. hooaega Bundesligas, kuigi karm õlavigastus tõmbas visketrennile kriipsu peale

Kuidas õlg praegu on? Kas mängudes viskeid sooritades on valus? «Ei ole valus, aga visketrenni ma teha ei saa. Kui kaks-kolm päeva järjest visketrenni teeksin, siis ma enam kätt korralikult üles tõsta ei saaks. Seis õlaga on selles mõttes päris kehv. Kui viskekoormust pole, siis õlg tavaelus tunda ei anna. Aga käsipallis muidugi annab. Enne mänge teen trennis vaid kaks-kolm viset, et hoida õlga mänguks.»

Kui rääkida tippkäsipalli suurimatest muudatustest nende 12 aasta jooksul, mis Patrail maailma tugevaimas keskkonnas ehk Saksamaa Bundesligas veetnud, on nendeks professionaliseerumine platsivälistes tegevustes (toitumine, puhkamine ja füüsiline ettevalmistus on kõik oluliselt suurema tähelepanu all kui 2010ndate alguses) ja mängu tohutu kiirenemine.

«Käsipall on kõvasti kiiremaks mänguks muutunud. Reegleid kohendatakse kogu aeg nii, et mäng oleks veel atraktiivsem ja kiirem. Teiseks on hästi palju üks-üks olukordadele panustamist, taktikalist poolt, näiteks joonekatteid ja kaks-kaks olukordi, on vähemaks jäänud. Mäng on nii kiire, et enam ei saa väravaid tähistada, vaid tuleb kohe kaitsesse tagasi spurtida,» sõnab Patrail.