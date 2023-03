BLOGI ⟩ Kalev/Cramo alistas taas Bambergi ja jõudis eurosarjas poolfinaali!

Kalev võitis eelmise nädala esmaspäeval Tallinnas peetud avamängu 80:77. Et edasi saab kahe mängu punktide kogusummas, võib Kalev täna ka kuni kahe punktiga kaotada. Kui vahe jääb kolm punkti Bambergi kasuks, mängitakse lisaaeg.

Rannula käsutuses on Kalevi klubi ajaloo vaat et tähtsaimaks mänguks tosin meest. Säärevigastuse tõttu jäi koju eurosarjas 15 kohtumises keskmiselt 12,3 minutit teeninud Taavi Jurkatamm. Hea uudis tuli aga ühe liidri, laupäevases Eesti-Läti liiga mängus Keila vastu õla pihta hoobi saanud Alterique Gilberti osas.

«Praeguse seisuga on ta mängumees. Eile sai ta trennis kõike kaasa teha, nii et pole piiranguid,» avaldas peateener.

Potentsiaalne puuduja leidub ka vastate leeris. Bambergi laupäevases koduliiga 99:95 võidumängus Mitteldeutscheri vastu väänas hüppeliigest Saksamaa koondislasest tiimi kapten Christian Sengfelder. Brose kodulehe andmeil on sidemed terved, ent jalg on paistes ja tõenäoliselt jääb esiliini mees kolmapäeval eemale. Rannula sellega otseselt ei arvesta: «Arvan, et küll nad ta üles putitavad.»