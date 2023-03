Šveitsi ülemkohus jättis Heiki Nabi kaebuse rahuldamata

EADSE seisukohalt oli Nabi juhtumi vaidlus põhimõtteline – eesmärk oli tõde välja selgitada ja selgus regulatsiooni rakendamisel majja saada. EADSE juhatuse liikme Henn Vallimäe sõnul kinnitavad asjas tehtud otsused, et EADSE on taganud ausa spordi reeglite kohaldamise ning juhtumi menetlemise kehtivate põhimõtete ja regulatsiooni kohaselt. «Ei ole kinnitamist leidnud, et EADSE või CAS oleks juhtumi lahendamisel rikkunud sportlase õiguseid või menetlusreegleid. Dopingujuhtumite lahendamise normid ja süsteem on ühesugune kõikide sportlaste jaoks ja neid tuleb ühetaoliselt kohaldada kõikidele sportlastele,» ütles Vallimäe EADSE pressiteates.

Hetkel on avaldatud üksnes Šveitsi föderaalse ülemkohtu 13. märtsil langetatud otsuse resolutiivosa, põhjendustega otsus järgneb hiljem.

CAS jättis 20.10.2022 tehtud otsusega kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi apellatsiooni täielikult rahuldamata ning kehtima jäi Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi määratud 2-aastane võistluskeeld dopinguproovis sisaldunud keelatud aine letrosool tõttu. Heiki Nabi esitas CAS otsusele kaebuse Šveitsi föderaalsele ülemkohtule väites eelkõige, et sportlase karistamine olukorras, kus teda ei saa pidada tahtlikuks petjaks, kuid samas ta ei suuda tõendada juhusliku saastumise allikat, on vastuolus Šveitsi avaliku korraga. Šveitsi föderaalne ülemkohus sellega ei nõustunud ja seega kehtib ka edaspidi põhimõte, et sportlane vastutab keelatud aine sisaldumise eest tema organismis, kui ta ei tõenda ära väidetava saastumise allikat ja seda, et ta on olnud hoolas dopingureeglite rikkumise vältimisel.