BLOGI ⟩ Väravasuu lukku keeranud Real kukutas Liverpooli, ajalugu teinud Napoli pani sakslased paika

Tänane võit oli Napolile väga eriline, sest 118-aastase ajaloo juures pole neil kunagi õnnestunud Euroopa tugevaimas klubisarjas veerandfinaali jõuda. Nüüd on see linnuke kirjas.

Enne tänast on veerandfinaali endale koha kindlustanud Manchester City, Müncheni Bayern, Milano Inter, AC Milan, Lissaboni Benfica ja Londoni Chelsea. Täna tuleb nende kõrvale veel kaks meeskonda ning favoriidi koormat kannavad viimastes kaheksandikfinaalides koduväljakul mängivad Madridi Real ja Napoli.

Hispaania jalgpallihiid Real võõrustab möödunud hooaja finaali kordusmatšis Liverpooli olukorras, kus neil on kasutada 5:2 eduseis. Kaks nädalat tagasi Inglismaal toimunud lahing algas Liverpoolile ideaalselt, kui 15 minutiga oldi 2:0 eduseisus, ent seejärel haaras valitsev meister juhtohjad ning lõi kokku viis vastuseta tabamust.

Itaalias võõrustab Napoli külalisi Saksamaalt olukorras, kus neil on avamängust all 2:0 eduseis. Napoli on nüüd selge soosik ning seda kinnitab ka viimaste nädalate tulemused. Euroopas tänavu ainult ühe korra kaotusekibedust tundnud Napolit püüab Eintracht alistada olukorras, kus viimases neljas mängus pole suudetud võidurõõmu tunda.