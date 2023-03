Hyundai sõitjad ei käi värske tiimijuhiga Mehhiko eel sama jalga

Alustuseks sellest, mida Abiteboul hooaja esimese kruusaralli eel rääkis. «Meeskond esines sellel pinnasel mullu väga hästi ning meie eesmärk on tänavu seda jätkata. Kõigil kolmel sõitjal on Mehhikost varasem kogemus all: nad teavad, kuidas siinne kuumus ja kõrgus neid ja autosid mõjutab.

Tänavune aasta pakub mõistagi veidi teistsuguse väljakutse, kuivõrd see on esimene kord, kui me uue hübriidajamiga siin kihutame. See annab meile omakorda aga võimaluse leida konkurentide ees eelis. Nii mina kui ka kogu tiim tunneb ennast igatahes enesekindlalt, seega ma usun küll, et me peaksime Mehhikos sihtima oma hooaja esimest võitu,» sõnas prantslane DirtFishile.

Abitebouli ilus jutt ei ühti aga sellega, mida rääkisid Thierry Neuville, Esapekka Lappi ja Dani Sordo. Nimelt olid mehed oma väljaütlemistes märgatavalt vaoshoitumad.

Neuville: «See saab olema väga väljakutsuv ralli ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on see hooaja esimene kruusaralli, siin on väga-väga kuum ning kõrgus on samuti autode jaoks karm. Meie eesmärk nädalavahetuseks on kuuluda kiiremate ekipaažide sekka ja võidelda taas poodiumikoha pärast.»

Lappi: «Meie kuues stardipositsioon võiks rääkida meie kasuks, kuna siis peaksid katsed juba vähe puhtamad olemas. Soovime teha tugeva nädalavahetuse, kuna leian, et see on miski, mida me kahe esimese ralli järel vääriksime. Usun, et suudame võidelda poodiumikoha pärast.»