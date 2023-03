Madridi Reali peatreener kinnitas kuulujuttu: vastab tõele, me ei suhtle omavahel

Nimelt andis Hazard hiljuti kodumaa meediale intervjuu, kus lahkas põgusalt oma läbikäimist kuningliku klubi peatreeneri Ancelottiga. «Meie vahel on küll vastastikune austus, kuid ma ei saa öelda, et me räägiksime teineteisega, sest me lihtsalt ei tee seda,» lausus ta RTBF-ile.

Mõistagi paluti ka juhendajal seda lauset kommenteerida ning itaallane kinnitas, et nii tõepoolest on. «Meie suhe pole just kalk, kuid me tõesti ei räägi omavahel. Selles osas rääkis ta tõtt,» lausus Ancelotti väljaandele Sport Bild, kuid lisas, et see ei tähenda, et kahe vutikorüfee vahelt oleks ilmtingimata must kass läbi jooksnud.