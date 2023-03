Võrkpalliliit leidis omale uue peasekretäri

Rakverest pärit 35-aastane Lilleberg on varasemalt tegev olnud avalikus sektoris, töötades muu hulgas Haljala vallavanemana.

«Loodan, et võrkpalliseltskond võtab mu positiivselt vastu. Annan endast selles ametis kõik, et Eesti võrkpall elaks ka tulevikus sama hästi või isegi veel paremini kui praegu. Viimased kümme aastat on võrkpall olnud mulle kõige südamelähedasem spordiala ja olen seda pikalt harrastanud. Suurim märksõna võiks uues ametis ala edendades olla stabiilsus ja professionaalsus igas mõttes. Väikesest kohast tulles on mulle kindlasti oluline ala regionaalne areng,» sõnas alaliidu uus juht pressiteates.

«Juhina olen eelkõige meeskonnamängija, kes kuulab oma meeskonnaliikmed ära ja usaldab neid ise otsuseid langetama ja ellu viima,» lisas Lilleberg, kes astub ametisse 17. aprillil.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur tänab senist alaliidu juhti Helen Veermäed, kelle eestvedamisel on jõutud mitme märgilise saavutuseni - korraldatud meeste EM-finaalturniir, viidud naiste koondis esmakordselt EMile ja saadud naiste finaalturniiri korraldusõigus. Viimastel aastatel on jõudsalt edendatud naiste võrkpalli ning rannavõrkpalli, samal ajal on meeste koondis hoidnud stabiilset taset ja mänginud kõigil finaalturniiridel.

«Alustuseks soovin tänada Helenit pikaaegse alaliidu eduka juhtimise eest. Meil on olnud õnne, et senised peasekretärid on liitu üsna pikalt vedanud. Soovin Helenile tema uutes väljakutsetes edu ning kordaminekuid ja olen veendunud, et ta jääb ka võrkpalliga seotuks,» ütles Pevkur.