Suur segadus Ferraris: kas meeskond jookseb verest tühjaks?

Frédéric Vasseuri vahikorra ajal on Ferrarit tabanud ootamatu ajude väljavool. Kas eelmistel hooaegade Alfa Romeo meeskonda juhtinud Vasseur saab olukorra kontrolli alla?

Ferrari vormel 1 meeskonnas on kõik sassis nagu puder ja kapsad. Ebaõnnestunud hooaja algus on proovile pannud värske pealiku Frédéric Vasseuri, kelle mitmed alluvad ähvardavad tiimist lahkuda. Tagatipuks on põhisõitja Charles Leclerc asunud probleeme lahendama omal käel ja pärinud aru Ferrari presidendilt John Elkannilt. Mis toimub kõigi aegade edukaimas F1 meeskonnas?