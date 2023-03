Rekordilise õhtu korraldanud Haaland ihkas midagi veelgi imelisemat

Haaland suutis Leipzigi väravasse juba avapoolajal kolm palli lüüa ning sellega kübaratriki kindlustada. 63 minutiks väljakule usaldatud norralane kostitas teise poolaja alguses Saksmaa tippklubi veel kahe tabamusega ning nende puhul võis näha, kui hea on Haalandi vaist kohavaliku osas. Enda neljanda ja viienda värava lõi ta Leipzigi väravavahi suurepäraste tõrjete järel lahtise palli olukorras.

Seda, et Haalandi viis väravat lähevad väga säravalt ajalukku, ei pea kindlasti kahtlema. Meistrite liigas on varasemalt sarnase saavutusega saanud hakkama ainult brasiillane Luiz Adriano ja Argentina pallivõlur Lionel Messi. Seejuures on ainult Messi ja Haaland enda viis väravat ühes kohtumises löönud väljalangemismängudes. Messi tegi seda samuti kaheksandikfinaalis 2012. aastal, ent sedapuhku teise Saksamaa tippklubi Bayeri Leverkuseni vastu.