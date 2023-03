Kalevi eurosarja poolfinaali tüürinud Rannula: mängijad enam ei üllata mind!

Kui Kalevi firmamärgiks on kujunenud võimas kaitse, siis seekord haarati mängu alguses initsiatiiv hoopis ladusa ja enesekindla rünnaku ning täpsete visetega. Esimesel veerandajal visati 27, poolajaga 51 punkti.

«Mehed enam ei üllata mind. Sest nad on sel hooajal nii palju kordi juba sedasama sisu ja enesekindlust näidanud. See meeskond on sel hooajal end nii palju kordi tõestanud,» ütles Rannula Postimehele.