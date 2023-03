Kergejõustiklased kinnitasid oma vankumatut toetust Ukrainale

Sel nädalal kinnitas EA, et on vankumatut selle sanktsiooni poolt. Niisiis erinevalt nii mõnestki teisest spordialaliidust ei kavatse EA Venemaa ja Valgevene sportlastel, tugipersonalil ja ametnikel lähitulevikus osaleda Euroopa kergejõustikuüritustel.

«Kuna sõda Ukrainas on kestnud juba üle aasta, soovis EA nõukogu näidata, et me ei ole oma seisukohta muutmas. Keeld ei kehti mitte ainult võistlustel, vaid kõikidel üritustel ja tegevustel.

Sõda on Ukraina jaoks olnud laastav ja spordiorganisatsioonina märgib EA, et see puudutab ka Ukraina spordiinfrastruktuuri ja sportlasi. Jätkame Ukraina kergejõustikuliidu toetamist, et selle riigi sportlased saaksid hoolimata Ukraina traagilisest olukorrast siiski oma potentsiaali realiseerida,» ütles EA president Dobromir Karamanov.