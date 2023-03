Ott Tänak sihib Mehhikos poodiumikohta: peame andma kõik, mis meil on

«See on hind, mida me peame maksma, see on nagu händikäp. Aga pole probleemi, Mehhiko on pikk ja intensiivne ralli. Väikseimgi viga võib su võimalustest ilma jätta, ma tean seda, nii et me ei pea sellepärast liiga palju muretsema,» kommenteeris Tänak Mehhiko ajakirjanikele, kes stardib reedestele katsetele esimestena ning peab täitma nö teepuhastaja rolli.

Ta lisas, et juba reede pärastlõunal, katsete teisel läbimisel, loodab ta näidata paremat hoogu. «Sõidame esimesel päeval väga ettevaatlikult, püüame teha võimalikult vähe vigu ja päeva lõpus või laupäeval peame andma kõik, mis meil on,» lisas Tänak.

Nagu öeldud, läheb Tänak Mehhiko rallile vastu MM-sarja liidrina, sest võitis Rootsis toimunud talveralli. Sel nädalal oleks Tänak väga õnnelik, kui suudaks lõpetada esikolmikus. «Auto on seni ületanud meie ootusi, usume, et võime olla kõrges mängus. Sellel on võimsust ja me peame lihtsalt targalt sõitma. Nagu ütlesin, ühe silmapilguga võib kõik muutuda. Poodiumikoht Mehhikos oleks fenomenaalne, võit annaks meile ainult kinnitust, et oleme õigel teel,» lisas Tänak.

Mehhiko meedia ei jätnud puudutamata ka 2015. aasta mälestusväärset intsidenti, kus Tänak ja tema toonane kaardilugeja Raigo Mõlder sõitsid Ford Fiesta WRC-autoga järve ning nende sõiduvahend uppus.

Saarlane ütles, et kuigi tagant järele on tegemist õnneliku õnnetusega, siis vahejuhtumi hetkel oli olukord hoopis teistsugune. «See võib tunduda naljakas, aga ma kindlasti ei taha seda uuesti läbi elada. Fännidel on see meeles, aga ma tahaksin, et nad mäletaksid mind kui Mehhiko ralli võitjat ja selle nimel oleme töötanud kõigil testipäevadel,» lisas Tänak, kes on Mehhikos kahel korral tulnud teiseks (2019 ja 2020), kuid pole Põhja-Ameerikas toimuvat rallit kunagi võitnud.