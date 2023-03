Maailma üks ilusamaid naisjalgpallureid teatas kurva uudise

«Ei teagi, kust alustada... Kahjuks sain viimases kohtumises vigastada ja nüüd tuleb jalgpalliga pikaks ajaks hüvasti jätta. See on nii valus ja ma ei suuda seda siiani uskuda. Kõik, kes mind teavad, teavad, et ma olen väga tugev isiksus ja et ma tulen tagasi veel tugevamana ... Tänan teid kõiki toetuse eest, mis on mulle järgmistel kuudel veelgi kasulikum,» kirjutas Marković Instagramis.

Horvaatia koondislane on varasemalt teatanud, et talle meeldib tähelepanu ning ka fakt, et ta on valitud üheks ilusamaks naisjalgpalluriks.«Mulle meeldisid artiklid, mis nimetasid mind kõige ilusamaks naisjalgpalluriks või üheks ilusaimaks, sest mul on hea meel, et inimesed hindavad mu ilu. Aga siis tulid artiklid, mis kirjeldasid mind kui kõige seksikamat. Mulle see ei meeldinud,» on Marković varasemalt öelnud, vahendas fakt.pl.