Bambergi peatreener: Kalev mängis lihtsalt paremini ja võitis teenitult

«See on meie kõigi jaoks väga pettumust valmistav hetk. Mõnikord tundub, et suudad saavutada kõike. Siis tuleb vastane, mängib lihtsalt paremini ja võidab teenitult. Oleme enda vastu väga ausad.

Oleme täna sellel areenil kõige rohkem pettunud. Nüüd on näha, kas oleme piisavalt tugevad – ja ma usun kindlalt, et oleme –, et sellest löögist toibuda ja jätkata oma võiduseeriat Bundesligas,» ütles Bambergi peatreener Amiel klubi kodulehel.