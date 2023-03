Eesti võidusõitja lõpetab viis aastat kestnud pausi ja osaleb mainekas ringrajasarjas

«Olen uhke, et võistlen 2023. aastal Theeba Motorspordi meeskonnas. Fanatec GT World Challenge on äärmiselt konkurentsitihe asri ja see on täpselt selline keskkond, milles me tahame olla. Koos Reema ja Alainiga on meil väga tugev koosseis. Theebas on motiveeritud ja kogenud inimesed, meie eesmärk on võidelda esikohtade nimel,» ütles Aron pressiteates.