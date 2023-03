Red Bulli käilakuju ähvardab tiimist lahkuda

Energiajoogifirma Red Bulli asutaja Dietrich Mateschitzi surmast möödub peagi pool aastat. Visionäärina tuntud austerlane jättis endast maha suure pärandi spordimaailmas, eriti aga ekstreem- ja mootorispordis. Nüüd aga tundub, et vähemalt vormel 1 sarjas võivad puhuma hakata uued tuuled. Selles varjus on meeskonna legendaarne nõustaja Helmut Marko teatanud, et kavatseb Red Bullist lahkuda.