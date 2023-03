Neuville nurises Mehhiko teede üle: sõidaks nagu piljardilaual

Mehhiko MM-etapp naaseb kalendrisse esimest korda pärast koroonapandeemiat. 2020. aasta märtsis sõideti võistlus lühendatud formaadis, et kõik ralliga seotud isikud jõuaksid enne piiride sulgemist ja lendude lõpetamist tagasi Euroopasse.

2023. aastal on Mehhiko ralli MM-kalendris tagasi ning sõidetakse samas piirkonnas, kus traditsiooniliselt ehk Guanajuatos. MM-sarja punktitabelis kolmandat kohta hoidev Neuville ütles aga, et katsete olemus on võrreldes varasemaga teistsugune.

«Teed on alates 2020. aastast tohutult muutunud. Need on palju laiemad, see ei pruugi olla see, mida ma eelistan. See võtab natuke võlu, mida ma enne nautisin. Nad on teele toonud kruusa, kohati on tunne nagu sõidaks piljardilaual,» ütles Neuville Belgia ringhäälingule (RTBF).

34-aastane belglane lisas, et talle meeldivad võimalikult naturaalsed teeolud ning tõi veel välja, et praegu on teepervedes suuri kive, mis võivad teiseks läbimiseks liikuda trajektoorile ning põhjustada vedrustuse kahjustusi.