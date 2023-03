M-Spordi pealik vihjas, et Tänak võib Mehhikos esimesena startides saada ühe eelise

M-Spordi meeskond saab esimest korda viie aasta jooksul alustada reedest võistluspäeva esimeselt kohalt startides. Viimati sai sellega 2018. aastal hakkama nende ridades sõitnud Sébastien Ogier. Teepuhastajana saanuks mullu Rootsis startida ka Sébastien Loeb, kes Monte Carlo ralli võitis, kuid M-Spordi ridades sõitnud üheksakordne maailmameister otsustas seal mitte startida.

Rich Millener (vasakul) ja Ott Tänak. Foto: @World/M-Sport

Millener ei salanud, et Mehhikos reedel esimesena startival Tänakul ei saa kerge olema, kuid ta leidis, et võib olla üks nüanss, kus ta saab kerge eelise. «Teame, et siin läheb päris raskeks, eriti kui Rally1-autod pole siin aastaid sõitnud. Avapäeval pole esimesena startimine eeliseks, kuid oluliseks võib muutuda rehvikulumine ning püüame sellest kasu lõigata.

Eesmärk on siit ära minna heade punktidega ja kasutada oma positsiooni maksimaalselt ära. Inimesed on esimesena startides ka rallit võitnud, see pole võimatu, aga päeva lõpuks on vaja hoida pea külmana, et häid punkte võtta,» ütles Millener intervjuus DirtFishile.