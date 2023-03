Rovanperä avaldas eelise, mis tal konkurentide ees on

22-aatane soomlane lendas Mehhikosse pärast 3. – 4. märtsil Jyväskyläs peetud talverallit, kus Rovanperä sõitis nullautoga. «Tulime siia kohe pärast Jyväskylä rallit puhkama. Selles pole midagi üllatavat. Tegime veidi sporti, mängisime golfi ja veetsime niisama aega,» sõnas ta portaalile Rallit.fi.

Varakult Mehhikosse saabumisel on Rovanperä sõnul omad plussid. «Sain harjuda kuumuse ja ajavahega. Minu jaoks oli see veidi lihtsam, kui saabuda siia rallinädalal. Pealegi on Mehhiko üks hullumeelsemaid kohti puhkuseks,» lausus Rovanperä, kes on nüüdseks kaheksatunnise ajavahega kenasti harjunud.

MM-sarjas hoiab Toyota sõitja teist kohta, mis tähendab, et ta saab ralli avapäeval startida liider Ott Tänaku (M-Sport) järel. Soomlase sõnul tegi ta Rootsi MM-etapi punktikatsel teadliku valiku lubada Tänak endast MM-sarjas ette. Enne hooaja kolmandat etapp lahutab kahte meest kolm punkti.

«Ma ei tea, kes tegime kohutavat taktikat. Tegime seda, mida suutsime. Tundus, et lisapunktidel polnud mõtet. Nüüd saame startida teisena. Samas ei oska ma öelda, kas see on piisavalt palju parem stardikoht, et suudaksime siin ka midagi näidata,» lausus soomlane, kelle sõnul ei kuulu Mehhiko tema lemmiketappide hulka.