Karol Mets naudib võitmist Saksamaa kultuslikus vutiklubis

Ei juhtu just kuigi sageli, et Eesti jalgpallur kuulub mõne välisklubi põhitegijate sekka ning lisaks mängib meeskond edukalt. Ühel koondise keskkaitse tugisambal Karol Metsal Hamburgi ikoonilises klubis St. Pauli aga just niimoodi läheb. Pärast Metsa liitumist on Saksamaa 2. Bundesligas võidetud kõik mängud!