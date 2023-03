Raskesse avariisse sattunud rallimehed murdsid ohtralt luid

Raske avarii juhtus võistluste seitsmendal kiiruskatsel. Õnnetuse põhjustas Škoda Fabia Rally2 auto alt kadunud ratas, misjärel põrutati suurel kiirusel vastu puud. Kokkupõrge puuga oli sedavõrd karm, et mootor eraldus autost.

Kuigi laupäeval pidanuks toimuma veel kaks kiiruskatset, jäeti võistluspäev otsejoones pooleli. Rallimehed toimetati sündmuspaigast haiglasse, kuid esialgu polnud selge, kui ulatuslikud on nende vigastused. Küll aga kinnitati, et meeste elu pole ohus.

Päev pärast õnnetust teatas Araujo, et on saanud palju sõnumeid, kuid pole neile jõudnud vastata. Ta nentis, et avarii oli üsna jõhker, kuid õnneks pääsesid nad kõigest luumurdudega.