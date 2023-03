Tänak ennustab Mehhikost hübriidile kõva katsumust

Mehhiko MM-rallit sõideti viimati 2020. aastal ehk hübriidiga pole seal varem võisteldud. Kuni 2800 m kõrgusel merepinnast sõidetav etapp on autodele karm katsumus, kuid hübriid võib natuke abiks olla.

Nimelt kaotavad sisepõlemismootorid Mehhikos hõredama õhu tõttu kuni 30 protsenti oma võimsusest, kuid hübriid peaks töötama sama võimsusega, millega merepinnale lähemal.

Siiski tunnistas Tänak võistluse eel antud intervjuus, et sellega võib tulla ette ootamatusi. «Sa tunned seda, kui hübriid ära kaob,» vahendab Motorsport.com eestlase sõnu.

«Ma arvan, et siinsed tingimused on hübriidile ühed nõudlikumad,» lisas Tänak, kelle sõnul peab lisaks temperatuurile pidama hübriid vastu ka tugevatele G-jõududele, mis sellele üldiselt ei meeldi.

«Ma ütleks, et see on hübriidile hea väljakutse,» jätkas ta.

Küll kinnitas 2019. aasta maailmameister, et hübriid aitab natuke teha tasa kaotatud mootorijõudu. «Lisa elektrijõud on midagi, mis annab meile natuke kiirust juurde, aga enamik katseid on suhteliselt pikad ja lisajõud tuleb väikestes kogustes. Tavaliselt saad sa selle ainult üheks sekundiks või pikematel katsetel isegi lühemaks ajaks,» avaldas ta.

«Ma olen seda rallit esimesena startides teinud enne ja tean, et see saab raske olema. Isegi kui teed perfektse päeva, võid finišis viimane olla, nii et saab keeruline olema,» rõhutas Tänak.

Küsimusele, mida Tänak rallilt ootab, ei osanud ta vastata, sest pole varem Ford Pumaga kruusal võistelnud. Küll kinnitas ta, et võistluseelne test Hispaanias läks hästi.