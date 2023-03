VIDEO ⟩ ŠOKK! Kolm Eesti korvpallurit langes mõnetunnise vahega Märtsihulluse avaringis

Tugeva Pac-12 konverentsi võitnud Kerr Kriisa ja Henri Veesaare tiim Arizona Wildcats sai lõunadivisjonis teise asetuse. Soosikukoorma all aga murduti, juba avaringis jäädi alla Princeton Tigersile 55:59.

Wildcats alustas hästi ning teenis mõne minutiga 14:6 edu. Matši edenedes jäädi aga üha enam hätta vastaste hea kaitsemänguga. Veel 8.07 enne lõpuvilet oldi ees 51:41, ent siis jooksid rünnakud ikka ja jälle liiva.

«Olime 10 minutit enne lõppu 12 ees. Märtsihullusel ei saa sellist edu käest anda,» tõdes Kriisa pärast kohtumist. «Nad võitlesid meist enam ja olid paremad. Nad mängisid head kaitset. Princetoni tuleb kiita.»

Samas jäi Eesti koondise mängujuht endale kindlaks, et neil on tore ja tugev punt. «Keegi ei saanud surma. See ongi spordi ja Märtsihulluse ilu. Sellepärast seda turniiri hulluseks kutsutaksegi. Peame sellest lihtsalt õppima,» resümeeris Kriisa.