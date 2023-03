Trööstitu mudaväli või põlvini lumi? Vahet pole, ütlevad vasaraheitjad, peaasi, et kusagilgi heita saaks

Kuigi pealetrügiva kevade ja aina kõrgemalt käiva päikesega muutub Nõmme mändidealune kohati parajaks porimülkaks, on see heitjate jaoks ikkagi väikestviisi pidupäev. Sest talv on läbi saanud. «Muda pole küll meeldiv, kuid tuleb ikkagi maha. Vähemalt on nüüd soe ja käed ei külmu,» sõnab talv läbi TTÜ staadionil heitetrenne teinud Orel.